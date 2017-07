Secretário quer redução com gasto em alta complexidade

Após receber um “não” do governo estadual ao pedido de verbas mensais de custeio para a rede de saúde pública de Americana, o secretário de Saúde Nilton Lobo, está apostando todas as suas fichas em uma redução de gastos com procedimentos de alta complexidade e internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A estratégia foi revelada ao LIBERAL nesta segunda-feira, cinco dias após Lobo levar pessoalmente a Secretaria Estadual de Saúde uma série de revindicações para tentar reverter a situação crítica do setor.

O secretário diz que quarta-feira deve ir novamente a capital paulista para convencer os órgãos de regulação de vagas a priorizar as transferências de pacientes graves para o atendimento em hospitais estaduais, como o caso da unidade em Sumaré e o Hospital da Unicamp (Universidade de Campinas), desafogando assim o Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi.

LEIA TAMBÉM: AGU: manifestação contra JBS não coloca em suspeição funcionários do BNDES

Na última quinta-feira Lobo já esteve reunido com a diretora do DRS-7 (Diretoria Regional de Saúde de Campinas), Aparecida Malta, para convencê-la de que a situação de Americana é drástica. “A diretora do DRS-7 vai tentar conseguir para a gente uma retaguarda no Hospital de Sumaré e da Unicamp. O que queremos é que Americana tenha a mesma condição dos outros 42 municípios da área. Ainda se vê Americana como município que tem tudo e resolve tudo sozinho, porque até num passado não muito distante foram assumidos procedimentos de alta complexidade que não eram de nossa responsabilidade. O que mostrei é que não temos mais essa condição”, pontuou o secretário.