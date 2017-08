Secretário admite repasses defasados na assistência social de Americana

O secretário municipal de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Walter Veneciano, admitiu nesta terça-feira – durante audiência pública que debateu as carências dos serviços assistenciais do Município – que os recursos repassados às entidades do setor estão defasados desde 2014. No período, disse, o segmento sofreu uma redução média de 20% nos repasses, mas ele garantiu que todas as entidades terão as verbas realinhadas. Pressionado durante toda a audiência por representantes das instituições – que denunciavam a falta de investimentos da prefeitura em projetos essenciais – o secretário prometeu que vai disponibilizar mais recursos ao segmento na cidade.

Além de contar neste ano com uma suplementação orçamentária da ordem de R$ 1,8 milhão, Veneciano afirmou que vai buscar recursos da União e do Estado para a manutenção dos serviços prestados atualmente. Ele citou, por exemplo, que já conseguiu neste ano R$ 1,6 milhão em recursos para reformas e compra de equipamentos nos CRAS (Centros de Referência em Assistência Social) e no Centro-Dia do Idoso.

“Não temos, é verdade, o orçamento que gostaríamos para investir, mas vamos nos adequando para fazer o melhor com o que temos”, disse. “Antes de abraçar novos projetos, precisamos garantir a manutenção dos que já existem”, completou.