Secretaria Meio Ambiente pode ter poder de polícia em Americana

A comissão formada na Câmara de Americana para realizar estudos sobre a despoluição da Represa do Salto Grande quer dar poder de polícia para a Secretaria de Meio Ambiente, a fim de que a pasta possa fiscalizar, aplicar multas, desenvolver TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) e definir compensações ambientais para empresas e moradores que tenham contribuído com a poluição. A medida será apresentada ao prefeito Omar Najar (PMDB), que é quem precisa encaminhar projeto ao Legislativo.

De acordo com a presidente da comissão, vereadora Maria Giovana Fortunato (PC do B), além do projeto que dá mais autonomia ao município, a ideia é criar um Fundo Municipal de Meio Ambiente, para onde as verbas arrecadadas com multas irão. Com essa medida, a cidade passará a ter orçamento exclusivo para ações ambientais. As ideias foram discutidas nesta quarta-feira com o promotor Rodrigo Sanches Garcia, do Gaema da cidade de Campinas. Foto: Arquivo / O Liberal

A parlamentar explicou que medidas semelhantes existem em Campinas, e alcançaram bons resultados. De 2014 até agora, segundo dados da assessoria da vereadora, Campinas fez 9,3 mil vistorias, que resultaram em cerca de 1 mil autos de infração e 358 multas, que renderam R$ 6,3 milhões ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.