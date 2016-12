Secretaria de Saúde investiga conduta de ginecologista

A Secretaria de Saúde de Americana está apurando uma suposta conduta médica inadequada de uma ginecologista e obstetra que atende na rede pública do município. A pasta recebeu três reclamações por parte de gestantes que alegam terem sido mal atendidas. Caso seja comprovada a má conduta da profissional, que atende no Cafi (Centro de Assistência à Família e ao Idoso) do Jardim São Paulo, poderão ser aplicadas punições através de medidas administrativas.

A analista administrativa Restielle de Souza Lazarim, de 31 anos, foi atendida pela médica no dia 20 de dezembro. Ela está gravida de 13 semanas e contou que a profissional foi bruta durante a realização do exame para identificar uma verruga no útero, tendo chegado a machucá-la.

Além disso, as perguntas que a paciente fazia para solicitar orientações e tirar dúvidas sobre a gravidez eram respondidas de maneira grosseira pela médica, segundo Restielle. Ela fez uma queixa na Ouvidoria da Prefeitura de Americana e pretende registrar um boletim de ocorrência. Foto: Arquivo / O Liberal

“Com muita insistência ela me examinou, mas foi muito estúpida e chegou a me machucar. Achei muito humilhante o que ela fez. Também perguntei sobre o parto, já que do meu primeiro filho sofri muito. Ela me disse que engravidar é opcional, o que vou passar no parto é problema meu. Quero providências, imagina se eu entro em trabalho de parto e é essa médica que está dando plantão no Hospital Municipal?”, questionou.

Restielle foi encaminhada pela Secretaria de Saúde a outro profissional, que a atendeu na última sexta-feira.

Uma administradora de 40 anos que pediu para não ser identificada foi atendida há cinco anos pela mesma médica e ainda lembra do que ouviu na sala de consultas. Ela a procurou por conta de um nódulo no seio, identificado em um exame de mama.

“A médica disse que não adiantava procurar explicação, que a vida não é um mar de rosas, que eu tinha que encarar que tinha câncer e o tempo era limitado”. Ao passar com um outro médico, que realizou uma biópsia, a administradora constatou que não se tratava de um câncer, mas sim um nódulo relacionado à calcificação de leite.

A reportagem do Grupo Liberal ouviu outras duas pacientes que também foram atendidas pela mesma médica e não quiseram se identificar. Elas relataram episódios semelhantes que classificaram como agressão verbal.

Em nota, a Secretaria de Saúde esclareceu que está apurando os fatos. “Todos os profissionais da unidade serão ouvidos durante processo de apuração, uma vez que por enquanto existe apenas a versão de uma das partes envolvidas.

Além desta paciente (Restielle), outras duas reclamações foram registradas por pacientes gestantes, referindo tratamento inadequado da mesma médica, as quais estão sendo retomadas pela atual gestão para servir como referência durante o processo de apuração”.