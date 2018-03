Secretaria de Meio Ambiente realiza ação na Praia Azul

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

É celebrado nesta quinta-feira (22) o Dia Mundial da Água e a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, em parceria com a Secretaria de Habitação, realizará uma ação educativa de sensibilização com moradores do Condomínio Vida nova I e II, na Praia Azul.

Com o tema “Uso Racional da Água”, a ação realizada durante o dia todo terá exposição de maquetes sobre água e esgoto, distribuição de material educativo e também material informativo doado pelo PCJ.

Segundo a coordenadora da unidade, Katia Birke, a ação marca o início das atividades no local, já que a partir de abril serão realizadas várias atividades de conscientização com a população sobre temas ambientais.

Campanha digital e 8º Fórum Mundial da Água

A Secretaria de Meio Ambiente fará também a campanha de forma digital encaminhando materiais informativos a parceiros e funcionários públicos e está apoiando o 8º Fórum Mundial da Água, que está sendo realizado nesta semana no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e no Estádio Mané Garrincha.

No Fórum os participantes podem frequentar atividades e discussões sobre o tema em diversas vertentes, tais como água e energia, economia, alimentos, cidades e ecossistemas, debates políticos entre autoridades governamentais e parlamentares, grupo focal de sustentabilidade; e interagir no Fórum Cidadão, uma plataforma para incentivar a participação efetiva da sociedade civil, além de exposição e feira.

Mais informações sobre o Fórum podem ser vistas no site do 8º Fórum Mundial da Água.