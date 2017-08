Secretaria começa curso para Plano Diretor em Americana

De acordo com informações encaminhadas pela assessoria de imprensa do Executivo, o treinamento será ministrado em quatro módulos: diagnóstico da atividade turística; elaboração de diretrizes para o turismo; desenvolvimento do mapa turístico da cidade e elaboração de um plano de ação do turismo.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, além da notória especialização, a decisão pela contratação do Senac se deu pela economia, uma vez que a instituição cobra um sexto do valor praticado por outras entidades similares.

“Faz parte do projeto de fortalecimento turístico a implementação do Receptivo Turístico, que funcionará no espaço onde hoje está o Portal de Americana. Pretendemos aproveitar, ainda, todos os pontos turísticos e históricos de Americana, como aqueles que pertencem ao Roteiro Raízes, como Casa de Cultura Hermann Müller, Casarão do Salto Grande, casas do bairro Conserva, bairro Carioba, Biblioteca Municipal e Estação Ferroviária. Está prevista, ainda, a criação de um Roteiro dos Sonhos, com visitas à Casa do Conto, Parque Ecológico e Observatório Municipal”, afirmou o Giuliani.

