Saúde projeta ‘nova’ estrutura com 3 PAs em Americana

Com o objetivo de diminuir o volume de pacientes atendidos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o secretário de Saúde de Americana, Nilton Lobo, elabora um plano para que a rede municipal tenha três opções de pronto-atendimento: Zanaga, Cillos e Gramado. A medida, que pode entrar em funcionamento em 2018, desafogaria a principal unidade do município, deixando o hospital exclusivamente para realizar somente atendimentos urgentes.

A intenção do secretário é utilizar parte do prédio da antiga UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) São José, localizada na Avenida De Cillo – que custava cerca de R$ 800 mil por mês ao município -para funcionar, e transformá-la em um pronto-atendimento, que é mais simples e daria cobertura àquela região da cidade. A outra mudança é prevista na região do Parque Gramado, com a conclusão da obra da unidade de saúde do Jardim Dona Rosa, que servirá de UBS (Unidade Básica de Saúde) e pronto-atendimento.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Vamos ficar com os PAs Zanaga, Cillos e Gramado. Então, todo o pessoal que necessitar do atendimento vai procurar as UBSs que estarão adequadas e terão os PAs para ir. E o HM vai funcionar referenciado, com porta fechada. Porta fechada significa urgência e emergência. Hospital não é para receber 500 pessoas por dia, porque hoje, com a alegação justa de que a UBS não está adequada, corre todo mundo pra lá”, afirmou o secretário.