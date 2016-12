Saques e depósitos são suspensos na Av. Cillos

Foto: Dener Chimeli - O Liberal

Depois do anúncio de que diversas agências seriam fechadas em todo o País, o Banco do Brasil suspendeu há dois meses os serviços de saque e depósito, por tempo indeterminado, na unidade da Avenida Cillos, em Americana, embora a instituição não apareça da lista das que terão as atividades encerradas. As operações envolvendo cédulas pararam após furto ocorrido na madrugada do dia 31 de outubro. Na ocasião, bandidos invadiram a unidade pela janela do banheiro e usando uma serra elétrica, arrombaram o cofre da agência. A quantidade levada não foi divulgada. O BB da Avenida Cillos sempre foi alvo de ações deste tipo devido à falta de segurança.

Temendo que a agência também possa fechar as portas, o empresário Wandré Araújo, cliente há dez anos da instituição, reclama de não poder fazer as operações envolvendo dinheiro. “É muito complicado. Moro e trabalho aqui perto mas tenho que ir para o Centro cinco vezes na semana, por causa deste transtorno com o banco. Além da gasolina, no Centro é muito mais inseguro para as pessoas que fazem transação de pessoa jurídica, como é meu caso, porque ando com cheques de clientes ou faço saques. É um total desrespeito”, lamentou.

A assessoria de imprensa do Banco do Brasil, no entanto, disse por meio de nota que estão confirmados o fechamento apenas da agência Campos Salles, em Americana, na Rua Duque de Caxias, em Nova Odessa, e Praça das Bandeiras, em Sumaré. Com relação à suspensão de atividades na Avenida Cillos, o banco escreveu que está “trabalhando para normalizar a situação na agência o mais rápido possível”, mas não deu prazos para a regularização. Dois meses se passaram e nada mudou. “Os clientes podem ser atendidos nas demais agências do BB na praça, assim como nos canais alternativos (internet, mobile e central de atendimento)”, sugeriu a assessoria de imprensa.

REORGANIZAÇÃO. Sobre o fechamento das três agências, o banco emitiu nota explicando o processo batizado de “reorganização institucional”, ação que foi tomada com base em estudos de eficiência das estruturas, plano de negócios e tendências do mercado. O BB explica que o processo visa aumentar a rentabilidade, em um cenário em “que faz sentido direcionar a experiência dos clientes para um amparo por soluções digitais”. A assessoria de imprensa também informou que os clientes digitais consomem 40% mais produtos e serviços bancários e os gerentes, tornam-se mais eficazes, podendo gerenciar 35% a mais de carteiras se comparado ao atendimento em agências físicas.