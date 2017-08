Sacilotto recebe título de cidadão americanense

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

O ex-vereador de Americana, Antônio Carlos Sacilotto, recebeu na noite desta sexta o título de cidadão emérito. A homenagem é de iniciativa de Odair Dias (PV). Sacilotto havia acabado de se formar quando foi convidado pelo então prefeito Abdo Najar para assumir a Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura de Americana, seu primeiro emprego como engenheiro civil.

Hoje ele atua na área acadêmica como professor há 28 anos, nos cursos de engenharia civil da Escola de Engenharia de Piracicaba, da Unimep e do Unisal. Sacilotto foi vereador por quatro mandatos, de 2001 a 2016, e presidente da Câmara no biênio 2011-2012, sendo o autor de mais de oitenta leis. Hoje ele é diretor do Escritório da Casa Civil do Governo do Estado.

