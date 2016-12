Rua Maranhão, na Praia Azul, é alvo de reclamações

Foto: Divulgação

Um morador da Praia Azul, em Americana, reclamou das condições da Rua Maranhão, principal acesso ao bairro. Segundo o técnico em segurança do trabalho, que preferiu não se identificar, o problema vai além dos buracos e da qualidade do asfalto: segundo ele, a via não possui calçada para pedestres, falta placas sobre o limite de velocidade da via e a sinalização de solo está apagada. O morador ainda reclama do entulho e do mato alto que estão acumulando ao longo da rua.

O técnico em segurança do trabalho disse que o problema acontece desde o começo da rua até o cruzamento com a Avenida Heitor Siqueira, o que se estenderia por cerca de 1,3 quilômetros. “Moro no bairro há um ano e falta muita manutenção na rua. Agora com o período de chuvas, acredito que o problema vai se agravar”, disse.

“Às vezes preciso ir na padaria a pé e é muito perigoso, porque não tem calçada, e aí o carro passa do lado do pedestre, não sei como não acontece acidente”, relatou. “Também falta iluminação na rua, só tem de um lado da via, mas tem muita chácara nessa região e em algumas partes da rua só tem mato, porque é uma área de preservação ambiental. É perigoso”, disse. Foto: Divulgação

O morador ainda lembra que, em dezembro do ano passado, a prefeitura havia anunciado que uma empresa privada faria melhorias significativas na avenida, o que não aconteceu. “Entendo a dificuldade financeira que o município enfrenta, mas talvez seja necessário priorizar algumas ações quando comparadas as outras”, reclamou.

A Prefeitura de Americana foi procurada na quinta-feira passada, por meio da assessoria de imprensa, mas não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

