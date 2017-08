Rompimento de rede afeta abastecimento do Zanaga, em Americana

O rompimento na rede de água da Rua Benedito Aparecido Bertossi, no Jardim Brasil, afetou o abastecimento da região do Antonio Zanaga na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações da Divisão de Obras do DAE (Departamento de Água e Esgoto), a manutenção na rede foi finalizada pela equipe operacional no final da manhã desta sexta-feira. O abastecimento já está normalizado, de acordo com a autarquia.

A Central de Atendimento do DAE recebeu seis reclamações de falta de água na manhã de hoje, referentes aos bairros Jardim Brasil e Asta, devido aos problemas ligados a esse rompimento.