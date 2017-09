Rodas de carro afundam em buraco aberto pelo DAE

Os moradores da via contam que passaram o final de semana sem água e nesta segunda-feira o departamento teria ido ao local e aberto um buraco para verificar o problema. Horas depois, a autônoma Elisângela Gaudeano tentou estacionar na rua e passou por cima da área que ainda não havia sido asfaltada. “Sai do carro tremendo, muito nervosa”, contou.

Um carro Ônix afundou as duas rodas – dianteira e traseira esquerda – em um buraco aberto nesta segunda-feira pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). O acidente aconteceu na Rua José Valentim Casati, próximo ao Hospital Municipal de Americana, no início da noite, no Jardim Boa Vista.

Por conta do horário da ocorrência, a reportagem do Grupo Liberal não conseguiu contato com representantes do DAE.