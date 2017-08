Rodada de Negócios da Acia será em setembro

Foto: Divulgação

O Departamento das Empresas Prestadoras de Serviço da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) promove no dia 12 de setembro a 13ª edição da Rodada de Negócios.

Neste ano, o evento será realizado no Espaço Le Blanc. Com histórico de inúmeros negócios fechados, o foco é impulsionar ainda mais as parcerias e estimular o relacionamento comercial. As inscrições estão abertas. As vagas são limitadas a três empresas por segmento.

“A característica da Rodada é estimular as parcerias. É fazer o empresário conhecer outros produtos e serviços e encontrar novos clientes ou fornecedores”, relatou Marcelo Antonio Fernandes, diretor-coordenador do DEPS.