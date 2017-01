Reparo do DAE interrompe abastecimento

Foto: Arquivo/O Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que executa na tarde desta segunda-feira (9) a manutenção em uma rede de água quebrada entre as ruas Nápoles e Roma, em Americana. Para a realização dos serviços foi necessário o fechamento do registro e, devido a essa manobra, o bairro Jardim Mirandola e parte do bairro Jardim Bertoni ficarão com o abastecimento interrompido até a conclusão dos serviços.

Segundo a Divisão de Obras, a equipe já está no local para a execução do serviço e a previsão é de que esteja concluído até o início da noite. Após o término dos reparos, o abastecimento na região será normalizado.