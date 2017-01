Relatórios das CEIs são votados na ‘estreia’ da nova câmara

Foto: Isabella Holouka / O Liberal

Em uma sessão marcada por protestos dos servidores municipais, nesta quinta-feira (26), os dois únicos projetos votados pelos parlamentares da nova legislatura de Americana foram os relatórios das CEIs (Comissões Especiais de Inquérito) que haviam sido prorrogadas no ano passado.

As comissões aprovadas são a respeito de irregularidades no Cemitério da Saudade e sobre possíveis problemas na licitação entre a Prefeitura de Americana e a Coaf (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar) para o fornecimento de merenda escolar.

As propostas foram aprovadas sem discussão e, no caso da investigação sobre o cemitério, ainda incluiu uma emenda supressiva elaborada por Luiz Cezaretto, o Rodaben (PP). O parlamentar foi citado pelas investigações e o relatório incluía uma determinação para que a Mesa Diretora investigasse uma possível irregularidade a que ele tenha incorrido. A medida retira o pedido de apuração na Casa.

No caso da Coaf, o relatório isenta o contrato do município de qualquer irregularidade. Ambas as conclusões foram alvo de um pedido de vistas de Paulo Sérgio Vieira Neves, o Chocolate (PR), no ano passado.

Além dos relatórios, três projetos em primeira discussão foram adiados e os requerimentos foram aprovados sem discussão.

Protesto

Os servidores municipais protestaram no plenário pela intervenção dos parlamentares para evitar a demissão de trabalhadores concursados em estágio probatório, anunciada na semana passada pela Prefeitura de Americana. Os vereadores se comprometeram a formar uma comissão para discutir a situação com o prefeito Omar Najar (PMDB).

O pedido foi idealizado pelo presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Antonio Bassan Forti, o Toninho, que sugeriu que houvesse uma reunião técnica a respeito do assunto. Na visão de Forti, antes de anunciar a exoneração dos trabalhadores, a prefeitura teria de cortar todo o quadro de comissionados. “Temos que temer também que tudo isso esteja acontecendo para que ocorra a terceirização do serviço”, disse o dirigente sindical.

Entre os manifestantes havia cartazes e apitos de protesto à administração de Omar Najar (PMDB). Além dos probatórios, um grupo de pessoas contrárias ao fechamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José também foi ao local para protestar.