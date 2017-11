Relatório mostra crescimento do setor de farmácias

Depois de um período preocupante de crise, o mercado varejista mostra estabilidade e já faz projeções de crescimento na região de Americana. Um relatório da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) apresentado nesta quarta-feira, que analisou a evolução de estabelecimentos entre 2007 e 2016, destaca, por exemplo, o setor de farmácias e perfumaria, que cresceu 21% no período.

Outro destaque foi setor supermercadista, que se mantém como o maior empregador do varejo, oferecendo 66% das vagas de trabalho disponíveis no segmento no mesmo período. O relatório apresentado ontem a empresários foi elaborado com dados fornecidos pelo Sincomércio regional, que representa empreendedores de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara.

LEIA TAMBÉM: Fest Funk é cancelado por falta de alvará no Rio Branco

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o economista da Fecomércio, Jaime Vasconcellos, a retomada efetiva do crescimento econômico talvez demore três a cinco anos. Mas é fato, para ele, que o País “parou de cair”.