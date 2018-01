Região do Vila Bela, em Americana, será regularizada

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana vai regularizar a Vila Bela, localizada na região do Antônio Zanaga. São 432 unidades que não contam com a escritura, segundo a Secretaria de Habitação. A documentação será obtida através do programa estadual Cidade Legal, que realiza a regularização fundiária com menos burocracia do que os processos comuns.

De acordo com a prefeitura, o processo está sendo iniciado, mas não há um prazo definido para que a documentação desses imóveis seja regularizada. A Vila Bela é formada por 256 lotes urbanizados, 128 casas e 48 sobrados construídos em regime de mutirão na década de 1990.

Os primeiros trâmites já foram realizados pela equipe técnica da secretaria, como o protocolo da planta do loteamento juntamente com o pedido de aprovação através do programa estadual. Na segunda fase do processo, as famílias beneficiárias do programa serão convocadas para apresentarem os documentos necessários para a titularidade dos imóveis.