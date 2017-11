Região da Praia Azul pode ficar sem água neste sábado

Segundo o DAE, os bairros atingidos pelo desabastecimento de água serão: Praia Azul, Jardim América II, Terras do Imperador, Campo Belo e adjacências. “Após as conclusões dos trabalhos da CPFL, o abastecimento na região será retomado e normalizado gradativamente”, informou a autarquia.

Os serviços da CPFL vão ocorrer no período das 8h30 às 12h30, mas o serviço poderá ser concluído antes do prazo estipulado.

A Prefeitura de Americana informa que neste sábado (25), a região da Praia Azul pode sofrer desabastecimento de água em função de uma manutenção na rede elétrica. Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a CPFL irá realizar o serviço na rede e precisará desligar a energia da Rua Vicenzo Sardelli, no Jardim América II, afetando o fornecimento de água ao reservatório da Praia Azul.

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Central de Atendimento do DAE por meio do telefone 0800-123737.