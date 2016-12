Reforma em vestiário deixa entulho e gera reclamações

Quando resolveu visitar o túmulo da avó na manhã deste domingo, o industriário Bruno Ferreira Marfim, de 34 anos, não imaginava que encontraria telhas e outros resíduos de construção bloqueando a passagem e sujando o espaço no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.

“A gente fica chateado e se sente desrespeitado ao chegar lá e ver esta bagunça toda. Em algumas sepulturas temos que pegar um desvio para conseguir chegar perto”, relatou. “No final do ano, principalmente nas datas de Finados e Natal, é quando as pessoas mais visitam cemitérios e é péssimo encontrar esta situação”, lamentou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em obras desde o último dia 12, o antigo vestiário e área de descanso para servidores estão passando por melhorias, segundo informou a administração municipal. Serão instalados dois vestiários, um masculino e um feminino, bem como haverá a melhora da sala para guardar ferramentas.

“Os quartinhos demolidos eram utilizados pelos funcionários que foram transferidos para as equipes da Garagem Municipal. Eram utilizados de forma particular e com bens particulares dentro e, agora, será feito um local de uso comum. Vale ressaltar que se trata de dependências públicas em um local de trabalho, portanto, deve ser utilizado para uso comum, num momento de descanso e troca de roupas”, explicou a prefeitura na data da demolição do espaço, através de nota.

Já com relação ao acúmulo de entulho e falta de destinação do material, a reportagem do Grupo Liberal tentou contato direto com a administração do cemitério nesta terça-feira.

A responsável Marisa Alves informou que por conta do recesso de final de ano a retirada completa dos resíduos não pode ser concluída e os serviços serão retomados no mês que vem. Já o secretário de Obras, Adriano Camargo não atendeu os telefonemas do LIBERAL.