Reforma da ETE Carioba deve custar R$ 72 milhões

A inauguração da ETE colocou Americana entre as cidades pioneiras do Estado do tratamento do esgoto, mas o empreendimento foi abandonado e acabou sucateado. Hoje, a estação funciona com a capacidade de remover apenas 40% dos poluentes captados. Segundo exigência do MP, este índice deve ser de pelo menos 80%.

Pelas estimativas das partes envolvidas, a ETE ampliada e readequada estará pronta em três anos. Com personalidade jurídica estabelecida e recursos garantidos para as reformas, Americana deve conseguiu um termo aditivo para honrar o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público ainda durante o governo anterior, mas que nunca foi cumprido.

A reforma e a ampliação da ETE Carioba (Estação de Tratamento de Esgoto), em Americana, serão executadas com recursos da ordem de R$ 72 milhões, que serão compartilhados entre a prefeitura, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) e um grupo de 33 empresas da cidade que, em meados da década de 80, se tornaram cotistas do empreendimento. O Executivo vai protocolar na câmara um projeto que institui o convênio. Será instituída uma sociedade de propósito específico, e os empresários associados farão parte do gerenciamento das obras, exigindo da prefeitura o cumprimento de cronogramas e a prestação rigorosa de contas.

RECURSOS

Os recursos necessários para a execução da reforma e da ampliação já estão garantidos. Do montante orçado, pelo menos R$ 20 milhões serão repassados pela União. As empresas cotistas associadas vão injetar uma quantia semelhante. A prefeitura e o DAE vão cobrir o custo restante com recursos próprios.

Em época de crise financeira e sem dinheiro em caixa para as obras, o Executivo aposta nas receitas de um fundo formado com o dinheiro de empresas que estiverem se instalando no município. A proposta, que já virou lei, é que todo empreendimento que lança seus efluentes na bacia hidrográfica contribua com repasses que vão financiar as obras de infraestrutura. “Renovaremos o TAC e teremos mais tempo para executar obras que vão garantir a eficiência mínima necessária para o tratamento do esgoto”, explicou o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Alex Niuri.

As reuniões a portas fechadas que debateram a criação do convênio tripartite para a administração das obras acontecem desde o começo da semana no Paço Municipal. E o acordo serviu de alento para 33 empresas têxteis que, na década de 80, investiram na construção da ETE. Na época, os cotistas teriam direito, em contrapartida, a pagar tarifas diferenciadas para o tratamento de seus efluentes. Mas o acordo nunca foi cumprido. As 33 empresas tiveram prejuízo.

Dilezio Ciamarro, presidente do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré) afirma que os cotistas estão agora aliviados. “Teremos a garantia de que o dinheiro investido será usado corretamente”, disse.