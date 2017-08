Refis de Americana já renegociou R$ 10 milhões em dívidas

O Refis (Programa de Recuperação Fiscal), aberto pela Prefeitura de Americana em julho, atingiu até a última segunda-feira R$ 10 milhões em negociações de dívidas de contribuintes. O valor é a metade do esperado – já que a previsão era de atingir entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões em negociações. O valor foi considerado bom pelo secretário de Fazenda, Ricardo Lopes Fernandes, que acredita que nos últimos 30 dias da ação o volume de negociações deva ser maior.

A dívida ativa atual do município está na casa dos R$ 100 milhões, sendo cerca de 60% com ações de cobrança e 40% somente na dívida ativa. A intenção da municipalidade é que o Refis atraia a população a quitar seus débitos – aproveitando os descontos nos juros e multas e o parcelamento. No programa, há possibilidade de desconto de até 95% nas taxas e juros no caso de pagamento à vista e estão disponíveis cinco faixas de parcelamento.

LEIA TAMBÉM: Incêndio em apartamento na Praia Azul deixa um morto

Foto: Arquivo / O Liberal

Dos R$ 10 milhões negociados, cerca de R$ 8,5 milhões já estão nos caixas da prefeitura porque foram pagos à vista, e outros R$ 247 mil, referentes a primeiras parcelas de dívidas negociadas, também já foram recebidos. Além desses valores, ainda há R$ 1,3 milhão para ser recebido em parcelas. Houve 860 parcelamentos até o momento, sendo que 349 foram divididos em seis meses e 201 casos em 12 meses, sendo estes os formatos de adesão mais recorrentes.