Recarga de vale-transporte deve ser feita na Praça Comendador Müller

Foto: Arquivo / O Liberal

A Prefeitura de Americana informou que o guichê que faz a recarga do vale-transporte no Terminal Metropolitano de Americana, localizado na Avenida Antonio Lobo, vai passar a atender os usuários na Praça Comendador Müller, na região central da cidade.

Segundo a administração, a mudança vai valor por 90 dias, e é necessária para a execução das obras do Terminal Metropolitano.

As obras no espaço começaram no dia 18 de julho e mudaram o embarque e desembarque de 54 linhas municipais e intermunicipais. Confira aqui as mudanças.