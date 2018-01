Recapeamento da Avenida Iacanga começa nesta segunda

As obras de recapeamento na Avenida Iacanga têm início nesta segunda-feira (15), segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSU) da Prefeitura de Americana.

O recapeamento foi viabilizado por meio convênios, assinados pelo prefeito Omar Najar no dia 14 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes. Ao todo, serão investidos R$ 1,5 milhão no recapeamento da Avenida Iacanga e parte da Avenida de Cillo. O repasse é proveniente de emendas parlamentares dos deputados estaduais Cauê Macris e Chico Sardelli.

LEIA TAMBÉM: Grupo Liberal encerra hoje sua 15ª Sipat

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O recape da Iacanga terá início na Ponte da Rodovia Luiz de Queiroz, no sentido Avenida Santa Bárbara. Os veículos, durante a obra e nos trechos interditados, deverão se utilizar das ruas paralelas à avenida, segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário.