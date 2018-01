Rapaz é preso e menor detido suspeitos de roubo em restaurante

Os policiais resolveram abordá-los e o garupa foi identificado como sendo um ajudante geral de 20 anos. Ele passou informações desencontradas sobre o seu paradeiro no dia do crime, ficou visivelmente nervoso e acabou sendo levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Na delegacia, policiais conseguiram contatar algumas vítimas do roubo e ao menos três reconheceram o ajudante geral como sendo um dos assaltantes. Já detido, o rapaz informou onde estaria os objetos roubados, inclusive, uma moto furtada em dezembro do ano passado em Santa Bárbara d’Oeste.

No endereço indicado, na Rua Júlio Justi, no Parque São Jerônimo, moraria o segundo suspeito do crime, um adolescente de 17 anos. Nos fundos do imóvel, policiais encontraram a motocicleta. Dentro do guarda-roupa do menor, localizaram três celulares, dois relógios de pulso, uma aliança de ouro, uma chave de veículo, lança-perfume e R$ 100.

O menor não soube dizer a origem dos objetos bem como do dinheiro. Na CPJ, ele também foi reconhecido como sendo um dos assaltantes e apontado como o mais agressivo pelas vítimas. De acordo com a PM, o adolescente possui mais de 40 ocorrências de tráfico de drogas e roubos, inclusive, com internação na Fundação Casa. Tanto ele como o ajudante geral vão responder por roubo.