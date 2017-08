Rapaz é esfaqueado por dois homens na Praia Azul

Um rapaz de 26 anos foi esfaqueado na noite desta quarta-feira (23), no Balneário Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana. Os autores do crime ainda não foram identificados. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), a agressão aconteceu por volta das 21h50, na Avenida São Paulo. Uma moradora entrou em contato com a corporação dizendo que um homem havia sido esfaqueado.

Quando chegaram no endereço, o rapaz já estava sendo socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele disse aos patrulheiros que estava na orla quando foi atacado por dois desconhecidos. Um deles o empurrou no chão e depois o atingiram com vários golpes de faca na perna.