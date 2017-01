Rafael Macris é eleito líder do governo na Câmara Municipal

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O vereador Rafael Macris (PSDB) foi eleito líder do governo na Câmara de Americana. Em reunião realizada na Prefeitura, Omar Najar (PMDB) indicou o nome do parlamentar para ocupar o cargo. Participaram do encontro 17 dos 19 vereadores eleitos, que aprovaram por consenso da indicação.

Na oportunidade, o chefe do Executivo destacou a expressiva votação do vereador, que foi o mais votado na última eleição, e manifestou sua confiança de que Macris realizará um trabalho produtivo no Legislativo.

LEIA TAMBÉM: Parte da Avenida Nicolau João Abdalla fica interditada