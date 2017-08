Radares voltam a funcionar no dia 1º de setembro

A fiscalização eletrônica, compreendendo os radares, lombadas eletrônicas e radar móvel, terá início no dia 1º de setembro em Americana, segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. A fiscalização de velocidade com medidor do tipo móvel ocorrerá em vias de trânsito previamente sinalizadas.

Foto: Arquivo / O Liberal

As lombadas eletrônicas estarão nas avenidas da Saudade, 194, nos dois sentidos (próxima ao viaduto), Orlando Dei Santi, 2070, (em frente à creche Lar Escola Vó Antonieta), sendo que a velocidade máxima será de 50 km/h.

Os pontos da fiscalização para avanço de sinal vermelho e de parada na faixa de pedestre (avanço semafórico) estarão nas avenidas da Saúde cruzamento com a Orlando Dei Santi (sentido bairro), Adbo Najar, no cruzamento com Rua Dom Pedro II, nos dois sentidos, Avenida de Cillo cruzamento com a Rua dos Antúrios e cruzamento com a Rua dos Antúrios, sentido bairro. A velocidade é de até 50 km/h.

Haverá ainda ponto de espera (Equipamento Educação de Trânsito) na Avenida São Jerônimo, próximo ao número 2329, com velocidade até 50 km/h.

A empresa Mobit Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, vencedora da licitação, foi contratada no dia 11 de agosto pela prefeitura para a prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização e serviços técnicos de gestão, atendimento e processamento de infrações de trânsito. O contrato tem o valor R$ 1.185.523,32 por ano.