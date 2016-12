Após o Natal, é comum que a maioria das lojas, visando a queima dos seus estoques, que normalmente são renovados com a chegada do no ano, anunciem liquidações de mercadorias a preços bastante convidativos, que acabam fazendo a diferença no bolso do consumidor. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados já que, em muitas dessas promoções com grande redução de preços, as lojas oferecem produtos de mostruários, que em alguns casos podem apresentar defeitos que devem ser reparados por quem vende.

De acordo com Wilson Santos, encarregado de serviços do Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana, quem conseguiu esperar passar o dia 25 de dezembro para fazer suas compras, certamente terá a oportunidade de encontrar preços mais baixos, já que a intenção de muitos comerciantes nesta época é esvaziar as prateleiras o quanto antes para a chegada de novas mercadorias com preços muitas vezes mais altos. Foto: Arquivo / O Liberal

“É muito mais vantajoso, claro que sempre considerando os preços, porque em alguns, após o término dessa época de festas (no começo do ano), os produtos já são novos, eles vêm com modelos e tecnologia diferenciadas e os valores costumam ser mais elevados, exceto o que sobrou do final do ano, que podem estar liquidando e aí sim é vantagem no sentido do preço ser bem melhor”, ponderou.

Porém, caso alguma mercadoria apresente defeitos, mesmo sendo um produto de mostruário ou de liquidação, os direitos que competem ao consumidor são os mesmos de qualquer outro produto e devem ser respeitados pelo comerciante.

“O produto de mostruário, no caso de eletroeletrônicos, por exemplo, ele pode vir com algum defeitinho que a pessoa já está assumindo no ato da compra que é passível de existir esse defeito, mas não deixa de ter a garantia de fábrica como qualquer outro produto novo que você compra. A única coisa é que, se tem um amassadinho na geladeira, ele (vendedor) te mostra e fala que o preço está bom por causa disso e você aceita, aí não tem como ficar exigindo uma garantia daquele defeito”, explicou Santos, lembrando que o Procon de Americana está à disposição da população quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas e problemas no momento de comprar algo ou reclamar algum direito referente à compra.