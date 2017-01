Quatro adolescentes são apreendidos com drogas em Americana

Quatro adolescentes foram apreendidos pela PM (Polícia Militar) na madrugada desta terça-feira (10), em Americana, após serem flagrados com 12 papelotes de cocaína e seis pedras de crack. Os menores estavam dentro de uma casa, localizada no bairro São Vito.

Em patrulhamento pela Rua Chucri Zogbi, os policiais notaram que uma pessoa saiu correndo por um corredor após visualizar a viatura. De acordo com o boletim de ocorrência, o local é utilizado para a venda de tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os PMs desceram do carro, mas não conseguiram abordar o suspeito. Entretanto, ao entrar em uma casa, encontraram quatro adolescentes em uma sala. Ao serem questionados pelos policiais, os menores, que eram três meninos, entre 16 e 17 anos, e uma garota de apenas 14 anos, disseram que não moravam no local.

Com um dos garotos, foram apreendidos R$ 33,40. Atrás do sofá, os policiais acharam seis pedras de crack e, dentro de um tênis, foram localizados 12 papelotes de cocaína. Ainda no local, os PMs encontraram saquinhos plásticos que são utilizados para a embalagem das drogas e uma balança. Todos negaram a posse dos entorpecentes.

Os quatro foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foram liberados aos responsáveis.