Quadrilha é flagrada desmanchando caminhonete em Americana

Uma quadrilha foi autuada em flagrante neste domingo (22), em Americana, após ser surpreendida por guardas municipais desmanchando uma caminhonete S10. Foto: Gama / Divulgação

Por volta das 11h, a Gama (Guarda Municipal de Americana) recebeu uma denúncia anônima de que quatro homens estavam desmontando uma caminhonete de cor branca na Rua Uirapuru, em uma área verde do Jardim dos Lírios. Os patrulheiros foram até o endereço, porém, ao notarem a chegada da viatura, três suspeitos correram em direção ao mato. Apenas um dos criminosos, que estava carregando uma roda do automóvel, permaneceu no local.

Os guardas iniciaram uma busca e conseguiram localizar os três suspeitos nas proximidades do desmanche. Foi, então, que os patrulheiros encontraram uma segunda caminhonete S10 e, ao lado dela, estavam três pneus do primeiro veículo.

Os quatro homens foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foram autuados em flagrante por receptação.