PT entra com ação na Justiça para interromper construção de aterro

O Partido dos Trabalhadores moveu uma ação com pedido de liminar para que a Justiça determine a interrupção das obras do aterro sanitário na região do Pós-Represa do Salto Grande, em Americana. O documento afirma que as licenças obtidas pela empresa Engep não estão de acordo com a política urbana do município. A Cetesb (Companha Ambiental do Estado de São Paulo), por sua vez, informa que o licenciamento está regular.

Na ação, é apontado que a empresa Engep conseguiu uma licença prévia em 28 de julho de 2011, após apresentar um estudo de impacto ambiental à Cetesb. A licença de instalação, por sua vez, foi emitida pela Cetesb em 14 de julho de 2016. Essas licenças já permitem que a empresa inicie as obras do ponto de descarte – o que já está em andamento.

Entretanto, segundo o partido, as licenças deferidas para o empreendimento foram “expedidas em total desacordo com o ordenamento legal da política urbana local”, porque não houve a realização de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), sem o qual, conforme a petição, “é impossível apontar os impactos a serem gerados”. Também segundo a ação, a instalação desse tipo de empreendimento tem restrição pela LOM (Lei Orgânica do Município), que proíbe o depósito de lixo de fora da cidade em Americana.