Proprietário recupera moto furtada após anúncio de venda no Facebook

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um autônomo de 23 anos, morador do bairro Molon, em Santa Bárbara d’Oeste, localizou sua moto furtada após um anúncio de venda no Facebook. Ele marcou um encontro com o ‘vendedor’ e acionou a PM (Polícia Militar), que encaminhou o suspeito, um ajudante de 19 anos, até a CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana, onde foi preso em flagrante. O jovem foi encaminhado à cadeia pública de Sumaré. O caso ocorreu na manhã de sábado (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima do furto viu sua moto Honda/CG 125 Titan sendo anunciada para venda no Facebook. Ele fez contato com o anunciante e marcou um encontro para fingir que queria comprar o veículo, que havia sido levado no dia 14 de março, e acionou a Polícia Militar. O ponto de encontro foi no bairro Jardim Lizandra, em Americana. A moto estava sendo negociada por R$ 800.

Quando o suspeito chegou ao local com o veículo, a Polícia Militar o abordou e ele negou que estivesse vendendo-a. O suspeito alegou que esperava o patrão para irem juntos ao trabalho. Contudo, o autônomo reconheceu a moto, mesmo com a ausência da placa e do número do chassi e do motor estarem apagados. A polícia então localizou embaixo do banco uma etiqueta com o chassi e através do número foi possível constatar que tratava-se da mesma motocicleta que havia sido furtada.

O jovem foi apresentado à Polícia Civil e preso em flagrante. Foi arbitrada fiança de R$ 1.908, mas ele não pagou e foi encaminhado à cadeia pública de Sumaré. O caso foi registrado como receptação.