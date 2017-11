Projeto troca doação de órgão por isenção de taxa de sepultura

De acordo com a propositura, o pagamento – hoje na casa dos R$ 300 no Parque Gramado – fica dispensado às pessoas que comprovarem a doação de órgãos ou tecidos do familiar que será sepultado. É necessário que a pessoa seja nascida ou residente até a data do óbito em Americana. No Cemitério da Saudade, o projeto só poderá entrar em vigor, caso aprovado, quando novas vagas forem disponibilizadas. Foto: Arquivo / O Liberal

Um projeto de lei protocolado na Câmara de Americana nesta semana prevê, caso aprovado, que familiares de moradores da cidade que morrerem e tiverem órgãos ou tecidos doados fiquem isentos das taxas de concessão de sepulturas dos cemitérios Parque Gramado e da Saudade. A medida, segundo o autor da propositura, vereador Thiago Martins (PV), visa incentivar a doação no município.

Segundo Martins, dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos) apontam que cerca de 2,3 mil pessoas morrem anualmente no Brasil a espera de uma doação, e que por diversos motivos – que devem ser revistos, na opinião do parlamentar – mais da metade das famílias não autorizam a doação de órgãos de seus parentes falecidos. Além do incentivo, segundo o vereador, a medida pode gerar economia.

“Não vai trazer custo para o município, porque se colocar na ponta do lápis, essas pessoas que ficam na fila de espera por um órgão, no leito do hospital, na UTI, geram custo muito alto, então quando a gente incentiva, cada doação que ocorrer vai trazer economia para a cidade”, afirmou.