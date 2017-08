Projeto sai do papel e avenida vai fechar aos domingos para lazer

A Avenida Antônio Pinto Duarte vai fechar para o trânsito de veículos das 6 às 16 horas neste domingo, no trecho entre o portal de Americana e a Rua São Vito, para que possa ser usada para atividades de lazer e práticas esportivas. O programa “Esporte e Lazer na Cidade” – previsto em um projeto de lei aprovado ainda em março pela câmara – finalmente foi oficialmente lançado pelo prefeito Omar Najar (PMDB). “As pessoas podem praticar esportes e fazer amizades. Aproveitamos o espaço sem atrapalhar o trânsito”, disse o prefeito em entrevista no próprio Portal.

Omar prometeu ainda revitalizar as guaritas do local. As duas precisam de reformas. Uma delas ainda serve para atividades pontuais da Gama (Guarda Municipal de Americana). A outra, hoje abandonada, foi usada no passado como ponto de informações turísticas aos motoristas que chegavam à cidade. “Vamos resgatar a utilidade das guaritas”, disse.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Autor da proposta que virou lei, Juninho Dias (PMDB) afirmou que as duas pistas da avenida estarão fechadas das 6 às 8 horas para a prática do ciclismo (nas duas pistas da avenida) e caminhada (nas alamedas que já existem nos canteiros). Depois, ao longo do dia todo, o espaço será ocupado por apresentações de zumba, crossfit e artes marciais. “A ideia é oferecer opção de entretenimento familiar todos os domingos. Queremos trazer as pessoas para ocupar o espaço público”, falou o vereador.