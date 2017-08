Projeto quer proibir cobrança de taxa de religação do DAE

Um projeto de lei que proíbe a cobrança de taxa de religação de água do DAE (Departamento de Água e Esgoto) no município em caso de inadimplência está em tramitação na Câmara de Americana. Medida semelhante foi aprovada e sancionada em Sumaré, e agora pode ser aprovada em Americana. A iniciativa é do vereador Vagner Malheiros (PDT).

A taxa de religação no cavalete com lacre para registro é de R$ 93,06 e no cavalete com lacre para hidrômetro e obturador fica em R$ 185,56. Na justificativa do projeto, o vereador escreve que a situação de cobrança das taxas é uma “injustiça”.

Foto: Arquivo / O Liberal

Ele aponta que a cobrança “configura como uma punitiva excedente do direito, já que a regularização da situação financeira do consumidor junto à empresa fornecedora sempre é acompanhada de multa, juros diários, e atualização monetária do débito”.