Projeto do IPTU prevê aumento de alíquota de prédios

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara o projeto de lei com a revisão da Planta de Valores do município para o cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2018. A matéria apresenta reajustes nos valores venais de terrenos e construções – duas das variáveis utilizadas para o cálculo do imposto – e também indica um aumento do valor da alíquota para os condomínios verticais de 0,5% para 0,65%, que reflete diretamente em uma elevação maior para este tipo de imóvel. O projeto tramita em regime de urgência e precisa ser aprovado até 90 dias antes do fim do ano.

De acordo com a prefeitura, o valor do IPTU nos prédios é o mais defasado no município, e onde o aumento do imposto deve ser maior, já que a mudança na alíquota ocorrerá somente para estes imóveis. Para o restante, a alíquota seguirá 0,5%. Na Justificativa do projeto, o Executivo escreve que o imposto geralmente é menor para os donos de apartamentos porque é considerado no cálculo somente uma fração.

Por não ser linear não é possível estipular qual será o aumento real do imposto, já que ele depende de um cálculo envolvendo o valor venal do imóvel – que deve subir, segundo o projeto, de 20% a 30% em 2018, e 50% em cinco anos, conforme o padrão de construção. Já o valor venal do terreno deve aumentar 4,5%, correspondente à inflação, e a alíquota.