Programa da Apae dá apoio para entrada no mercado de trabalho

Além de proporcionar independência, o trabalho também trouxe motivação para que Fernanda voltasse a estudar: “Eu me sinto realizada, porque consigo comprar as minhas coisas, me sinto independente, comecei a fazer faculdade e sinto que foi uma conquista, porque através do meu trabalho eu posso proporcionar isso para mim mesma”, conta.

Fernanda tem uma doença autoimune que afetou o sistema nervoso central. Por isso tem dificuldades de locomoção. Ela procurou a Apae para fazer fisioterapia, mas se interessou pelo projeto de inclusão no mercado de trabalho desenvolvido pela instituição, através do qual começou a atuar na Câmara de Vereadores. Foto: Isabella Holouka / O Liberal

A grande realização de Fernanda Oliveira, de 28 anos, é estar cursando a faculdade. Deficiente física, ela contou com o auxílio do programa de encaminhamento ao mercado de trabalho da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, e mostra que, quando se tem apoio e motivação, uma contratação é apenas a primeira conquista rumo à independência.

Atualmente, 328 pessoas estão inscritas no programa de inclusão no mercado de trabalho desenvolvido pela Apae. Destas, 205 estão trabalhando em 29 empresas parceiras de Americana e região. O restante aguarda uma oportunidade condizente com as suas necessidades.

Atendimento

O programa atende pessoas com deficiência com mais de 16 anos. “Elas passam por um processo de avaliação com assistente social, terapeuta ocupacional, pedagoga, e depois com médico. Nos reunimos para discutir o caso e ver que apoio vamos proporcionar a esta pessoa. Então começamos a dar o apoio e a buscar uma oportunidade de trabalho”, explica a diretora de gestão corporativa da Apae, Iracema Aparecida dos Santos Ferreira.

Depois de inserida no mercado, a pessoa continua sendo assistida pelas equipes, para que “fique segura, quebre as barreiras e limitações e consiga tocar sozinha o seu trabalho”, de acordo com Iracema.

O programa também oferece auxílio para que as empresas façam a inclusão com responsabilidade.

“O nosso objetivo é fazer com que a empresa, a pessoa com deficiência e a família fiquem satisfeitas com a inclusão. Fazemos uma reunião com os colaboradores que vão trabalhar junto a essa pessoa com deficiência e mostramos todo o potencial que ela tem para quando ela chegar todos saberem tranquilamente como lidar com essa inclusão”, explica.