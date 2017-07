‘Tenho 88 anos e nunca agredi ninguém’

Um professor de 57 anos é suspeito de agredir um aposentado de 88 anos na manhã desta terça-feira, em Americana. O idoso Sebastião Mendes disse ao LIBERAL que fazia caminhada no bairro Jardim Glória, por volta das 7h40, e parou ao ver que o professor tirava o carro da garagem. O homem estacionou o veículo, desceu e teria passado a ofender o aposentado. Em seguida, o atingiu com um soco no rosto.

“Ele estava saindo com o carro. Parei para ele tirar da garagem. Ele encostou o carro, desceu e começou a me xingar. Perguntou se eu queria que ele quebrasse a minha cara. Disse que não precisava, porque não era de briga. E de repente me deu um soco”, contou Sebastião. “Caí no chão e ele entrou. Fiquei caído uns dois minutos, meio tonto, cheio de sangue. Levantei e me perguntei o que havia acontecido. Voltei para casa e contei para minha filha”.

De acordo com a filha do aposentado, Eliane Regina Mendes, de 41 anos, ela foi avisada da agressão pela irmã. “Minha irmã me ligou e disse para eu correr porque o meu pai estava machucado, que tinha sido agredido por um homem. Cheguei em cinco minutos e o encontrei todo machucado. Ele me contou o ocorrido, chamei a Polícia Militar e eles nos orientaram a esperá-los no local da agressão”, afirmou.