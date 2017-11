Procura por seguro em Americana tem aumento de 30%

A procura de proprietários de veículos por apólices de seguro cresceu cerca de 30% em Americana neste ano, na comparação com 2016. A estimativa é feita por corretoras que atuam no município. Profissionais do setor creditam esse aumento à violência, já que, de acordo com levantamento feito pelo LIBERAL em dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), a cidade tem a maior taxa de furtos de todo o Interior. Aqui, de cada 100 mil veículos, 737 são levados por ladrões. O número é superior ao registrado em Campinas, por exemplo, onde a frota é cinco vezes maior e o índice é de 465 furtados. Entre janeiro e setembro deste ano, Americana registrou 982 furtos de carros. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

“As pessoas estão muito mais preocupadas e, por conta disso, tivemos um aumento de 21% nas consultas [de seguros] nos últimos seis meses. As vendas, no entanto, não acompanharam as consultas devido à instabilidade econômica”, disse Junior Gregolin, diretor-comercial de uma seguradora de Americana.

Henrique Lahr Sacilotto, sócio-proprietário de outra empresa do setor, também fala em um aumento de 12% na procura por apólices de automóveis em 2017.