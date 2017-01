Procura no Hospital Municipal cresce após UPA ser fechada

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi já sente os reflexos do fechamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José. Com a desativação da unidade por tempo indeterminado na última quinta-feira, os pacientes da região da Cidade Jardim migraram para o hospital em busca de atendimento de pronto-socorro, o que aumentou em 20% a demanda diária, segundo a Fusame (Fundação da Saúde em Americana).

O tempo médio de espera também aumentou, influenciado pelo crescimento no número de atendimentos e pela greve do funcionalismo. O PA (Pronto Atendimento) do Zanaga passou a atender 24 horas com o fechamento da UPA. Trinta e nove funcionários foram transferidos, possibilitando a ampliação do horário de atendimento.

LEIA TAMBÉM: Boa Leitura:A diversidade em perigo

Segundo a diretoria da Fusame, antes do fechamento da UPA, a média era de 250 atendimentos diários. Desde quinta-feira, a quantidade chega aos 300. A Fundação explicou ainda que o tempo médio para ser atendido aumentou, mas não informou para quanto, destacando que eles obedecem à classificação de risco apontada pela triagem. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A Fundação esclareceu que o corte de funcionários contratados por RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo), anunciado pela Secretaria de Saúde de Americana na semana passada, já estava programado para ocorrer independentemente do fechamento da UPA São José e da transferência de funcionários para o hospital municipal.

O secretário de Saúde, Orestes Camargo Neves, havia informado que com a transferência de cerca de 20 funcionários da UPA para o HM seria possível cortar os RPAs restantes. Contudo, a Fusame esclareceu que até agora somente oito pessoas que atuam no setor de enfermagem foram transferidos “informalmente” ao hospital, e que isso não foi decisivo para o corte de RPAs.

LEIA TAMBÉM: Alimentos que podem ser ingeridos em maior quantidade sem engordar

Desde a semana passada, o hospital municipal desligou 54 dos 73 funcionários da enfermagem contratados como RPAs. Atualmente, o quadro do HM conta com 27 RPAs, sendo 19 do setor de enfermagem, que só devem ser cortados com o fim da greve, segundo a Fusame.

A fundação, contudo, os desligamentos de RPAs vem sendo feitos progressivamente desde dezembro – no total, dos 198 funcionários contratados por esse regime, 171 foram desligados entre o final do ano passado e o começo deste ano.