Procon registra aumento nas reclamações

No mês de julho deste ano, foram registradas 233 reclamações no Procon de Americana, aumento de 44,7% na comparação com o mesmo mês em 2016. Com exceção dos combos (internet, TV e telefone) por assinatura, que apresentaram redução de 5,2% nas queixas, os outros serviços de telefonia apresentaram aumento: fixa com 44,4 % e móvel com 37,5% a mais de reclamações. Foto: Arquivo / O Liberal

Entre as principais queixas dos consumidores estão a cobrança indevida de serviços de telefonia fixa e móvel e a cobrança por promoções não autorizadas pelo consumidor. Nos combos, as reclamações são sobre os valores cobrados a mais do que o contratado.

LEIA TAMBÉM: Ruas têm mato alto e geram reclamações

Para o secretário de Negócios Jurídicos e responsável pelo Procon de Americana, Alex Niuri, este aumento é o reflexo da reestruturação do órgão municipal. “Espero que atendamos ainda mais e com o respeito que o americanense merece”, disse.