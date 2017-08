Procon autua oito lojas em Americana

Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara

O Procon de Americana autuou oito lojas por conta de irregularidades encontradas durante fiscalização considerada de rotina. As empresas têm direito a apresentar defesa e só depois da finalização do processo os valores das multas serão calculados. De acordo com o órgão, foram fiscalizadas 14 lojas no dia 8 de agosto, dentro da Operação Dia dos Pais. Os problemas identificados pelo Procon se referem a produtos expostos sem informações sobre o preço à vista, mercadorias com marcação somente do preço a prazo, falta de clareza e de precisão nas informações.

O Código de Defesa do Consumidor caracteriza essas condutas como infrações. A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) disse que possui um departamento de “Orientação Legal”, responsável por encaminhar aos sócios informações sobre as leis que regulamentam a atividade. “Quando uma empresa acaba de se associar, por exemplo, ela recebe alguns cartazes que precisam ficar exposto no estabelecimento. Além disso, em nosso site, temos uma aba “Utilidade Pública”, onde há cartilhas de afixação de preços e Código do Consumidor.