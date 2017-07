Problemas técnicos alteram programação do Sebrae Móvel

A Prefeitura de Americana informou que, devido a problemas técnicos, a van do Sebrae Móvel não pôde ficar no Poupatempo de Americana nesta quarta-feira (5), conforme divulgado anteriormente. Na sexta-feira (7), também não será realizado o atendimento. Foto: Imprensa/Divulgação

A programação segue inalterada nesta quinta-feira (6), com o atendimento normal do Sebrae no Poupatempo, prestando serviços de consultoria aos interessados.

Micro e pequenos empreendedores podem se dirigir ao posto, onde receberão informações técnicas que os auxiliarão, seja na abertura de empresas ou no incremento na gestão de seus negócios.