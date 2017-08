Primos vendiam drogas em casa em Americana

Os cães farejadores do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) ajudaram a localizar mais um esconderijo de drogas na tarde desta sexta-feira (11). Primeiro, policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) acordaram um adolescente que havia entrado e saído de uma casa no bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, onde teria comprado uma porção de maconha para uso pessoal. Foto: Polícia Civil / Divulgação

Depois, eles entraram na residência, onde descobriram que duas pessoas, entre elas, um menor de idade, promoviam a venda de entorpecentes no local. Foram encontradas 80 porções de maconha em quatro kits, além de outras 13 porções espalhadas por alguns móveis, além de tesouras, facas e embalagens plásticas utilizadas para o preparo dos papelotes.

LEIA TAMBÉM: Servente é preso com 28 tijolos de maconha em Santa Bárbara

O menor de idade foi liberado mediante a chegada de um responsável, enquanto o outro rapaz, R. B. D., foi indiciado e conduzido à Cadeia Pública de Sumaré.