Primeira sessão da Câmara do ano é marcada por protestos

A primeira sessão da Câmara dos Vereadores de Americana de 2017, nesta quinta-feira (26), foi marcada por protestos. Os manifestantes, que preencheram o espaço, mostraram indignação com o processo de demissão de servidores concursados em estágio probatório e com o fechamento da UPA São José.

Em reunião com os vereadores, manifestantes e representantes do sindicato pressionaram para a formação de uma comissão que levaria as demandas até o prefeito Omar Najar, medida que foi aceita pelos vereadores.

Foto: Isabella Holouka - O Liberal

Posteriormente, a sessão foi interrompida diversas vezes em função do protesto dos manifestantes, que pediam uma resolução mais efetiva e imediata do problema.

A prefeitura de Americana anunciou na última terça-feira (24) que, por conta da dificuldade para manter os custos com a folha de pagamento dentro do limite da legislação, demitiria 231 servidores concursados em estágio probatório. A decisão afeta as pastas de educação e saúde, principalmente.