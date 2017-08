Presos por tentativa de assalto em salão têm 21 passagens por roubo

Os quatro presos – três homens e uma mulher – por uma tentativa de assalto a um salão de beleza, em Americana, nesta terça-feira (22), somam 21 passagens por roubo. A quadrilha veio de São Paulo com carro roubado, agendou um horário no estabelecimento – Oficina da Beleza –, no Jardim Girassol, rendeu a proprietária, funcionários e clientes, entre eles o ex-prefeito Diego De Nadai (PTB), que estava acompanhado da mulher e da filha do casal de 2 anos.

O crime aconteceu por volta das 18 horas. Um dos criminosos, uma mulher de 36 anos, reservou o horário para um corte de cabelo. Ela entrou no salão acompanhada do suposto marido. Os dois estavam armados e renderam a recepcionista. Outros dois bandidos entraram em seguida e ajudaram a amarrar os clientes. Ao todo, 14 pessoas foram feitas reféns.

Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

Câmeras de monitoramento 24 horas flagraram a ação dos bandidos a avisaram a Polícia Militar. As viaturas chegaram no salão no momento em que os bandidos deixavam o local. “Eles falaram que iam entregar as vítimas, mas pediram para fazer algumas ligações. Segundo as vítimas, eles começaram a engolir papéis com anotações e quebraram os telefones”, declarou o sargento Trindade.