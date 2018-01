Preso em operação, comerciante se torna delator em Americana

O MP (Ministério Público) de Americana firmou um acordo de colaboração premiada com o comerciante Alexandro Maris de Barros, preso em outubro na Operação Fusca Amarelo, que investigou o envolvimento de policiais com furtos, roubos e receptação de veículos na região.

O acordo foi homologado pela 1ª Vara Criminal de Americana no dia 14 de dezembro e é a primeira delação premiada firmada na cidade, segundo informações do Tribunal de Justiça.

LEIA TAMBÉM: Sindicato de médicos perde ação sobre salários

Foto: Arquivo / O Liberal

As informações prestadas pelo comerciante, apontado como líder de uma organização criminosa que contava, inclusive, com a ajuda de um sargento da Polícia Militar na cidade, podem auxiliar a Promotoria a aprofundar a apuração de uma suposta relação de agentes públicos com crimes.