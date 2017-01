Preso, desempregado escondia drogas na máquina de lavar roupas

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem foi preso neste sábado no Jardim dos Lírios, em Americana, com 45 pinos cocaína, 127 porções de maconha e 42 pedras crack. Ele confessou para a PM (Polícia Militar) que traficava drogas e foi detido em flagrante.

Segundo informações policiais, os soldados faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram um homem passando algum objeto para um motorista de um Palio Weekend. A PM fez o contorno na rua para fazer a abordagem, mas o motorista se evadiu do local. O homem estava na calçada e foi abordado. Durante a revista, os policiais encontraram 5 porções de maconha, 17 pinos de cocaína e 24 reais em espécie.

Próximo de onde o suspeito estava, a PM encontrou um buraco no muro onde estavam escondidas outras 15 porções de maconha. O homem, então, confessou que estava vendendo drogas, justificando que estava desempregado. O suspeito ainda confessou para a polícia que guardava mais drogas em sua residência.

Um reforço policial foi acionado e os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, que guardava as drogas dentro da máquina de lavar roupas. Nesse equipamento foram encontrados três kits de crack, contendo 14 pedras da droga cada um, mais 28 pinos de cocaína, e 4 kits de maconha com 28 porções cada uma.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde ficou à disposição da autoridade policial.