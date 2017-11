Prefeitura de Americana suspende programa da Apae

O programa Formação de Agentes de Inclusão – parceria da Apae com a Prefeitura de Americana – foi suspenso na última semana. Conforme informações da entidade, 20 alunos estão sem receber os valores das bolsas há três meses, e até que a situação seja resolvida, a orientação aos alunos é para não continuar trabalhando. Segundo a prefeitura, a pausa se dá por necessidade de adequação jurídica do projeto.

Criado em 2011, o projeto consiste em formar jovens e adultos com deficiência para inclusão no mercado de trabalho, proporcionando estágio nas diversas unidades da prefeitura, por meio de convênio firmado entre a Apae e a prefeitura.

Segundo a prefeitura, entretanto, houve uma mudança na legislação vigente, quanto às parcerias com as organizações da sociedade civil, e nas normativas da política de Assistência Social. A administração diz que o projeto precisará passar por adequações para atender à legislação, “impossibilitando legalmente sua continuidade no momento”.