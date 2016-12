A Prefeitura de Americana realiza nesta quarta-feira o sorteio para definição de moradores dos condomínios de moradias populares Vida Nova 1 e 2, que ficam na região da Praia Azul. No evento realizado na câmara, estão sendo sorteados 4 mil nomes para que se ocupe 896 apartamentos na região. Desse número de escolhidos, há o número de titulares equivalentes às unidades e o equivalente a três listas de suplentes. O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), disse que as obras dos apartamentos estão adiantadas e que há possibilidade que sejam entregues entre o fim de abril e início de maio. Inicialmente, a prefeitura calcula que até o mês de junho os apartamentos estejam entregues e em condições de serem habitados. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

As moradias populares serão financiadas pelo programa federal “Minha Casa, Minha Vida” na faixa 1, cuja renda familiar máxima dos participantes é de R$ 1.800. As obras do programa se arrastam há anos e chegaram a ser paralisadas depois do abandono da empresa contratada para realizar as construções.

O secretário da Habitação de Americana, Charley Petter Cornachione, explicou que a escolha dos nomes não é garantia das chaves. “Depois de sorteados, enviamos a pasta dos escolhidos para a Caixa e lá é feita a análise das documentações”, disse. Caso o sorteado tenha passado a ter renda superior à da regra ou comprado imóvel, por exemplo, sua documentação não é aceita e um suplente é chamado. A decisão da Secretaria da Habitação de escolher 4 mil sorteados se deu justamente para que já houvesse uma ordem de suplência para o caso de haver irregularidades. Cornachione disse que como o cronograma de obras está adiantado, caberá agora a prefeitura e Caixa acelerarem o processo de oficialização.



Adaptação

Além das documentações, o secretário disse que banco e prefeitura ainda farão um processo de acompanhamento dos futuros moradores. “Vamos dar orientações sobre as responsabilidades de se morar em condomínio, sobre zeladoria e cuidado com os prédios, por exemplo”, disse. Até mesmo a definição sobre os apartamentos e prédios que cada um irá morar tem de ser definidas.



Sorteio

O sorteio dos nomes começou por volta de 9h30 desta quarta no plenário da Câmara de Americana. As urnas foram dispostas de acordo com as categorias, como deficientes, idosos e classes de critério. Cada classe foi definida de acordo com vulnerabilidades e situação socioeconômica de cada um. No plenário há autoridades municipais e representantes dos inscritos no sistema de habitação popular. Os fiscais auditam e conferem cada nome distribuído nas urnas. Até o fechamento desta reportagem, o sorteio ainda não havia chegado ao fim.

